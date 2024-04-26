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"رويترز": الولايات المتحدة تنظر فيما إذا كانت وحدة "نتساح يهودا" على "طريق الإصلاح" وإلا فإنها ستفرض قيودًا على المساعدات الأميركية وفق "قانون ليهي"

Lebanon 24
26-04-2024 | 10:35
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