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مستوطنون مسلحون يهاجمون مزارعين فلسطينيين في قرية المغير شرقي رام الله (العربي)

Lebanon 24
26-04-2024 | 11:33
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