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وزير الخارجية الأميركي يزور إسرائيل الأسبوع المقبل لبحث مفاوضات الإفراج عن الرهائن وعملية رفح المحتملة

Lebanon 24
26-04-2024 | 12:07
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