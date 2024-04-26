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مستشار الأمن القومي الأميركي: هناك جهد جديد من قطر ومصر وإسرائيل لإيجاد طريقة للمضي قدما في المحادثات بشأن غزة

Lebanon 24
26-04-2024 | 12:29
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