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ناطق باسم الأمم المتحدة: يجري التحقيق بشأن 14 موظفًا في "الأونروا" تتهمهم إسرائيل بالمشاركة في هجوم حماس في 7 تشرين الأول

Lebanon 24
26-04-2024 | 12:38
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