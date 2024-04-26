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تعرض حقل غاز "كورمور" في مدينة "جمجال" بمحافظة السليمانية لقصف بصاروخ كاتيوشا وهناك إصابات بشرية

Lebanon 24
26-04-2024 | 12:52
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