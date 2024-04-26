Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الكهرباء في "إقليم كردستان العراق": الهجوم على حقل "كورمور" للغاز بمحافظة السليمانية أوقف إمدادات الغاز إلى محطات توليد الغاز في الإقليم

Lebanon 24
26-04-2024 | 12:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مستشار رئيس وزراء حكومة "إقليم كردستان العراق": مقتل عاملين أجنبيَّين من جراء الهجوم بطائرة مسيّرة عن بُعد على حقل "كورمور" في محافظة السليمانية
lebanon 24
26/04/2024 22:52:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع عدد القتلى من جراء الهجوم بطائرة مسيّرة عن بُعد على حقل "كورمور" في محافظة السليمانية إلى 4
lebanon 24
26/04/2024 22:52:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرض حقل غاز "كورمور" في مدينة "جمجال" بمحافظة السليمانية لقصف بصاروخ كاتيوشا وهناك إصابات بشرية
lebanon 24
26/04/2024 22:52:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الأميركية: نستمر في إجراء محادثات مباشرة مع شركائنا في إسرائيل والشركاء الإقليميين الآخرين لتجنّب أي نوع من التصعيد الخطير في شأن العمليات بين "حزب الله" وإسرائيل
lebanon 24
26/04/2024 22:52:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:51 | 2024-04-26
15:44 | 2024-04-26
15:33 | 2024-04-26
15:26 | 2024-04-26
15:21 | 2024-04-26
15:19 | 2024-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24