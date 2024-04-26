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القيادي في حركة حماس غازي حمد: لا مجال أمام الإسرائيليين إلا المفاوضات والتوصل إلى الاتفاق لأنهم لن يجنوا شيئاً من دخول رفح

Lebanon 24
26-04-2024 | 13:07
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