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"إن.بي.سي. نيوز": إسرائيل قصفت مناطق كانت حددتها على أنها مناطق آمنة جنوبي غزة

Lebanon 24
26-04-2024 | 17:41
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