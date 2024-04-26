Advertisement

أخبار عاجلة

منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: أدعو أطراف النزاع في الفاشر إلى حماية المدنيين وضمان المرور الآمن للنازحين

Lebanon 24
26-04-2024 | 18:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: المدنيون في مدينة الفاشر يكافحون من أجل البقاء جراء الجوع والحرمان
lebanon 24
27/04/2024 04:32:28 Lebanon 24 Lebanon 24
المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية في جلسة لمجلس الأمن: الأطفال في غزة محرومون من التغذية والحماية والتعليم
lebanon 24
27/04/2024 04:32:28 Lebanon 24 Lebanon 24
المنسقة الأممية للبنان: أدعو إلى ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والمدنيين والعودة للالتزام بتنفيذ القرار 1701 (الشرق)
lebanon 24
27/04/2024 04:32:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المصرية: الوزير شكري بحث مع منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة ضمان إنفاذ المساعدات إلى القطاع (الجزيرة)
lebanon 24
27/04/2024 04:32:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:30 | 2024-04-26
19:09 | 2024-04-26
18:45 | 2024-04-26
18:39 | 2024-04-26
18:33 | 2024-04-26
18:30 | 2024-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24