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الخارجية الأميركية تندد بهجوم على البنية التحتية للطاقة في إقليم كردستان العراق

Lebanon 24
26-04-2024 | 18:33
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