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أخبار عاجلة
وزير الخارجية الأميركي يعتزم زيارة إسرائيل الأسبوع المقبل
Lebanon 24
26-04-2024
|
18:45
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