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5 شهداء في قصف إسرائيلي على محيط مدرسة غرب خان يونس وعلى منطقة السوارحة وسط قطاع غزة

Lebanon 24
26-04-2024 | 19:30
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