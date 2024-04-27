22
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
23
o
بشري
22
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الجيش الإسرائيلي: دوي صفارات إنذار في منطقة شوميرا شمالي إسرائيل
Lebanon 24
27-04-2024
|
01:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: إطلاق صفارات الإنذار شمالي إسرائيل (الجزيرة)
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إطلاق صفارات الإنذار شمالي إسرائيل (الجزيرة)
27/04/2024 10:39:45
27/04/2024 10:39:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إطلاق صفارات الإنذار شمالي إسرائيل (الجزيرة)
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إطلاق صفارات الإنذار شمالي إسرائيل (الجزيرة)
27/04/2024 10:39:45
27/04/2024 10:39:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إطلاق صفارات الإنذار في الشمال للمرة الثانية خلال أقل من ساعة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إطلاق صفارات الإنذار في الشمال للمرة الثانية خلال أقل من ساعة
27/04/2024 10:39:45
27/04/2024 10:39:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: دوي صافرات الإنذار شمالي إسرائيل بعد إطلاق قذائف من الجانب اللبناني
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: دوي صافرات الإنذار شمالي إسرائيل بعد إطلاق قذائف من الجانب اللبناني
27/04/2024 10:39:45
27/04/2024 10:39:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمطار الغزيرة والطوفانية عائدة... الأب إيلي خنيصر: "من الحريق الى الغريق"
Lebanon 24
الأمطار الغزيرة والطوفانية عائدة... الأب إيلي خنيصر: "من الحريق الى الغريق"
09:17 | 2024-04-26
26/04/2024 09:17:21
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر محزن جداً.. هذا ما شهده شاطئ صور قبل قليل
Lebanon 24
خبر محزن جداً.. هذا ما شهده شاطئ صور قبل قليل
11:58 | 2024-04-26
26/04/2024 11:58:20
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف عصابة خطيرة في المطار... هكذا كانت تسرق أموال المسافرين
Lebanon 24
توقيف عصابة خطيرة في المطار... هكذا كانت تسرق أموال المسافرين
05:46 | 2024-04-26
26/04/2024 05:46:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"بلومبيرغ": إسرائيل تستعدّ لـ"حرب شاملة" مع "الحزب"
Lebanon 24
"بلومبيرغ": إسرائيل تستعدّ لـ"حرب شاملة" مع "الحزب"
08:00 | 2024-04-26
26/04/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على جثة شاب في أحد المنتجعات في جونية!
Lebanon 24
العثور على جثة شاب في أحد المنتجعات في جونية!
14:50 | 2024-04-26
26/04/2024 02:50:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
03:38 | 2024-04-27
نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض لـLBCI: هناك قرار سياسيّ في البلد يُتخذ ولست أنا من يتخذه وقد عملنا بناءً على قرار وزير التربية ولا مانع لدينا من القيام بامتحان موحّد لكلّ طلاب لبنان
03:09 | 2024-04-27
"لبنان 24": الجيش الإسرائيلي يستهدف اطراف بلدتي الناقورة جهة حامول وعلما الشعب بعدد من القذائف المدفعية
02:32 | 2024-04-27
أوكرانيا: تعرض 4 محطات حرارية للطاقة لأضرار بليغة جراء هجمات روسية
02:04 | 2024-04-27
الجيش الإسرائيلي يعلن قتل فلسطينيين اثنين بإطلاق النار عليهما عند موقع سالم في جنين بالضفة الغربية
01:58 | 2024-04-27
هيئة البث الإسرائيلية: الأغلبية بالحكومة تؤيد بنود المقترح المصري الجديد للصفقة مع حماس
01:48 | 2024-04-27
موسكو تعلن إسقاط 66 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية
فيديو
تزوجت مرتين.. علاقة حب تجمع صاحبة أغنية "أنا دانا" بممثل مصري شهير (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت مرتين.. علاقة حب تجمع صاحبة أغنية "أنا دانا" بممثل مصري شهير (فيديو)
02:07 | 2024-04-25
27/04/2024 10:39:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيبت بمتلازمة نادرة.. للمرة الأولى سيلين ديون تطل في مقابلة وتتحدث عن مرضها (فيديو)
Lebanon 24
أصيبت بمتلازمة نادرة.. للمرة الأولى سيلين ديون تطل في مقابلة وتتحدث عن مرضها (فيديو)
03:22 | 2024-04-24
27/04/2024 10:39:45
Lebanon 24
Lebanon 24
لاحقه إلى دورة المياه.. عمرو دياب يهاجم معجباً (فيديو)
Lebanon 24
لاحقه إلى دورة المياه.. عمرو دياب يهاجم معجباً (فيديو)
14:00 | 2024-04-21
27/04/2024 10:39:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24