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نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض لـLBCI: هناك قرار سياسيّ في البلد يُتخذ ولست أنا من يتخذه وقد عملنا بناءً على قرار وزير التربية ولا مانع لدينا من القيام بامتحان موحّد لكلّ طلاب لبنان

Lebanon 24
27-04-2024 | 03:38
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وزير التربية عباس الحلبي: مجلس الوزراء وافق بالاستعاضة عن امتحان الشهادة المتوسطة بامتحان اختبار تجريه المدارس الخاصة والرسمية وتتم هذه الامتحانات في المدارس ومعايير التصليح تضعها الوزارة وتصل الاسئلة الموحدة إلى كافة المدارس في يوم الامتحان
lebanon 24
27/04/2024 13:56:22 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: تم تعطيل الانتخابات الرئاسية والبلدية والمشكلة اليوم في لبنان هي وجود دويلة داخل الدولة تُصادر القرار وتُسهّل التهريب عبر المعابر غير الشرعية
lebanon 24
27/04/2024 13:56:22 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: وصلنا إلى وضع "لا دولة في لبنان" وهناك دويلة تصادر القرار الاستراتيجي وتشرّع معابر غير شرعيّة على الحدود الشرقية
lebanon 24
27/04/2024 13:56:22 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: في موضوع الجنوب كانت هناك ورقة فرنسية مطروحة للبحث وكان للبنان رد عليها وخلاصة الرد أننا لا نريد أن تكون هناك اي مسألة مطروحة خارج اطار تنفيذ القرار 1701 واستعداد لبنان لتنفيذه
lebanon 24
27/04/2024 13:56:22 Lebanon 24 Lebanon 24
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