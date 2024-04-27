نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض لـLBCI: هناك قرار سياسيّ في البلد يُتخذ ولست أنا من يتخذه وقد عملنا بناءً على قرار وزير التربية ولا مانع لدينا من القيام بامتحان موحّد لكلّ طلاب لبنان

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