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نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 20 فلسطينيا في مناطق عدة بالضفة الغربية

Lebanon 24
27-04-2024 | 04:17
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