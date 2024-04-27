جعجع: المعارضة لا تملك أدوات تنفيذية فهي بيَد الموالاة وكنّا نجتمع للبحث في كيفية معالجة بعض المشكلات ولكن إمساك بعضهم بالسلطة يعيق ما نطمح إليه من نمو

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