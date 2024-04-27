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جعجع: الهجوم الإيراني بدل من أن يفيد فلسطين أضرها والدليل على ذلك أن العالم عاد ليتعاطف مع إسرائيل مجدداً بعدما كان هناك تبدل في الموقف الدولي تجاه ما يحصل في غزة

Lebanon 24
27-04-2024 | 04:49
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