جعجع: أهل الجنوب يدفعون ثمن أن يكون لإيران ذراع عسكرية إلى جانب إسرائيل فهل يجوز ذلك في وقت اتضح أن هذا الذراع لم يقدّم أي شيء لغزة

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