الأب يوسف نصر: هناك مدخل واحد لاستعادة الدولة وهو انتخاب رئيس للجمهورية الذي يُعتبَر السبيل الوحيد لإعادة تفعيل مؤسسات الدولة الدستورية وانتظام الحياة العامة فيها

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