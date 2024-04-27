معلومات "أم تي في": لجنة تضمّ جورج عدوان ووضاح الصادق ومحمود الناطور من "خط أحمر" والصحافيين أحمد عياش وعلي حمادة تضع بيان لقاء معراب في هذه الأثناء

Lebanon 24