البيان الختامي للقاء التضامني الوطني في معراب: مصرون على إستعادة سيادة الدولة المخطوفة بقرار أحادي ونؤكد مواجهة تفكك المؤسسات من خلال تطبيق الدستور وانتخاب رئيس للجمهورية

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