البيان الختامي للقاء التضامني الوطني في معراب: لم يعد مقبولاً لدينا أن يكون سلاح المقاومة ذريعة للانفلات الامني ويستلزم سحبه فوراً لأنه يهدد السيادة اللبنانية

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