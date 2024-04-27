البيان الختامي للقاء التضامني الوطني في معراب: ندعو الحكومة إلى تطبيق القرار 1701 وإصدار الأوامر فوراً لنشر الجيش تحت خطّ الليطاني جنوباً وعلى الحدود كاملةً

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