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البيان الختامي للقاء التضامني الوطني في معراب: ندعو الحكومة إلى تطبيق القرار 1701 وإصدار الأوامر فوراً لنشر الجيش تحت خطّ الليطاني جنوباً وعلى الحدود كاملةً

Lebanon 24
27-04-2024 | 07:00
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