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الغارديان عن مسؤول أممي بارز: الحرب الإسرائيلية على غزة خلفت 37 مليون طن من الأنقاض (الجزيرة)

Lebanon 24
27-04-2024 | 07:30
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