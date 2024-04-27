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زيلينسكي يطلق نداء جديدا لتزويد كييف بدفاعات جوية بسرعة بعد هجوم روسي على قطاع الطاقة الأوكراني (الشرق)

Lebanon 24
27-04-2024 | 07:35
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