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وزير الخارجية الإيراني يبلغ نظيره البرتغالي أن طهران مستعدة للإفراج عن طاقم السفينة الإسرائيلية المحتجزة التي تحمل العلم البرتغالي (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
27-04-2024 | 08:23
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