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وزارة الخارجية اليمنية تدين مقتل 4 يمنيين في قصف استهدف حقل خورمور للغاز في إقليم كردستان العراق (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
27-04-2024 | 09:19
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