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كتائب القسام تعرض فيديو لأسرى يطالبون حكومة نتنياهو بالإفراج عنهم ويحذرون من تداعيات القصف على حياتهم

Lebanon 24
27-04-2024 | 11:11
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