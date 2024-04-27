Advertisement

أخبار عاجلة

اعتراض مسيّرة فوق مستوطنة "منارة" في شمال إسرائيل (العربية)

Lebanon 24
27-04-2024 | 11:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي الآن في مستوطنتي كريات شمونة والمنارة
lebanon 24
27/04/2024 19:29:23 Lebanon 24 Lebanon 24
جيش العدو الإسرائيلي يقول إنه دمر "نفقا هجوميا" يجتاز الحدود إلى داخل مستوطنة عين هشلوشة (العربية)
lebanon 24
27/04/2024 19:29:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق نار على مستوطنة "كرمي تسور" شمال الخليل
lebanon 24
27/04/2024 19:29:23 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر إسرائيلي لـ"العربية": نشوب الحرب على الجبهة الشمالية سيكون مع دولة لبنان وليس "حزب الله"
lebanon 24
27/04/2024 19:29:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:28 | 2024-04-27
12:18 | 2024-04-27
12:12 | 2024-04-27
12:11 | 2024-04-27
11:56 | 2024-04-27
11:53 | 2024-04-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24