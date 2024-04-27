Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان24": عدد المُصابين بالغارة التي طالت صربين - جنوب لبنان تجاوز الـ10 بينهم أشخاص من التابعية السورية

Lebanon 24
27-04-2024 | 13:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": لا إصابات جرّاء الغارة التي طالت محيط قلعة شقيف بمنطقة أرنون - جنوب لبنان
lebanon 24
28/04/2024 08:12:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": معلومات أولية عن سقوط شهيدين وعدد من الجرحى في الغارة الإسرائيلية التي طالت ميس الجبل - جنوب لبنان
lebanon 24
28/04/2024 08:12:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": سقوط إصابات في صفوف المدنيين جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت صربين - قضاء النبطية
lebanon 24
28/04/2024 08:12:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"سكاي نيوز" عن إذاعة الجيش الإسرائيلي: مقتل قيادي ميداني آخر من "حزب الله" في غارة طالت منطقة الشهابية جنوبي لبنان
lebanon 24
28/04/2024 08:12:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:51 | 2024-04-28
00:32 | 2024-04-28
00:29 | 2024-04-28
00:17 | 2024-04-28
00:04 | 2024-04-28
00:03 | 2024-04-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24