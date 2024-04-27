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"القناة 12": نتنياهو لا يريد الآن احتواء نهاية الحرب وهذا أمر يدخل في المفاوضات ويمكن أن يكون له تأثير أساسي

Lebanon 24
27-04-2024 | 15:15
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