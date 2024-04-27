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أخبار عاجلة
الاجتماع التشاوري العربي في الرياض يعبر عن دعمه لكافة الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة
Lebanon 24
27-04-2024
|
15:27
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