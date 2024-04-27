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بعض كبار المسؤولين بالخارجية الأميركية لبلينكن: لم نجد تأكيدات "موثوقة أو يعتد بها" من إسرائيل بأنها تستخدم أسلحة أميركية وفقاً للقانون الإنساني الدولي

Lebanon 24
27-04-2024 | 15:53
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