بعض كبار المسؤولين بالخارجية الأميركية لبلينكن: لم نجد تأكيدات "موثوقة أو يعتد بها" من إسرائيل بأنها تستخدم أسلحة أميركية وفقاً للقانون الإنساني الدولي

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