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أكسيوس: وفد من مسؤولي المخابرات المصرية أجروا محادثات في إسرائيل يوم الجمعة مع ممثلي الشاباك والجيش والموساد بشأن صفقة الرهائن والعملية العسكرية في رفح

Lebanon 24
27-04-2024 | 16:55
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