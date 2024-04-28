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الغارديان: القوات البريطانية ستقتصر مهمتها على مرافقة شاحنات المساعدات التي يتم إنزالها من رصيف عائم يبنيه الجيش الأميركي

Lebanon 24
28-04-2024 | 00:04
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