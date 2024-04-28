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وسائل إعلام إسرائيلية: إسرائيل أبدت مرونة في عودة النازحين إلى شمال غزة والانسحاب من محور نيتساريم مقابل استمرار عملية رفح

Lebanon 24
28-04-2024 | 02:19
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