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وزير خارجية فرنسا: أزور لبنان مع مقترح للتهدئة لتفادي حرب بين حزب الله وإسرائيل

Lebanon 24
28-04-2024 | 03:49
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