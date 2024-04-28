Advertisement

أخبار عاجلة

البطريرك الراعي: على المسؤولين إعادة الحياة إلى المؤسسات بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية

Lebanon 24
28-04-2024 | 03:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الراعي رعى إطلاق كتاب البطريرك اسطفان الدويهي في بكركي
lebanon 24
28/04/2024 12:28:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الأب يوسف نصر: هناك مدخل واحد لاستعادة الدولة وهو انتخاب رئيس للجمهورية الذي يُعتبَر السبيل الوحيد لإعادة تفعيل مؤسسات الدولة الدستورية وانتظام الحياة العامة فيها
lebanon 24
28/04/2024 12:28:27 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: اللبنانيون يعولون على انطلاق خطط الإصلاح والتعافي الاقتصادي والمالي الذي يُعوِّل عليه اللبنانيون لإنقاذ البلد من الأوضاع الصعبة وإعادة بناء الدولة والمؤسسات واستعادة الثقة وإعادة جذب الاستثمارات الخارجية وعودة السياحة إلى ربوعنا
lebanon 24
28/04/2024 12:28:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: ندعو المسؤولين للتنافس في سبيل الشعب والدولة على قاعدة الديموقراطية السليمة
lebanon 24
28/04/2024 12:28:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:13 | 2024-04-28
05:08 | 2024-04-28
04:59 | 2024-04-28
04:32 | 2024-04-28
04:31 | 2024-04-28
04:30 | 2024-04-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24