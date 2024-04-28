Advertisement

أخبار عاجلة

المطران عودة في قداس أحد الشعانين: مسؤولونا يتجاهلون الاستحقاقات الدستورية وأولها انتخاب رئيس للجمهورية ويدفعون بذلك أبناء الوطن إلى اليأس والانحراف والهجرة

Lebanon 24
28-04-2024 | 03:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيان الختامي للقاء التضامني الوطني في معراب: مصرون على إستعادة سيادة الدولة المخطوفة بقرار أحادي ونؤكد مواجهة تفكك المؤسسات من خلال تطبيق الدستور وانتخاب رئيس للجمهورية
lebanon 24
28/04/2024 12:28:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الأب يوسف نصر: هناك مدخل واحد لاستعادة الدولة وهو انتخاب رئيس للجمهورية الذي يُعتبَر السبيل الوحيد لإعادة تفعيل مؤسسات الدولة الدستورية وانتظام الحياة العامة فيها
lebanon 24
28/04/2024 12:28:53 Lebanon 24 Lebanon 24
دريان: لانتخاب رئيس للجمهورية وتعزيز الوحدة الوطنية والاسلامية
lebanon 24
28/04/2024 12:28:53 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: من يعيب على الحكومة أنها ماضية في عملها عليه أن يبادر الى القيام بواجباته في إنتخاب رئيس جديد للجمهورية لاكتمال عقد المؤسسات الدستورية وتلاقيها في ورشة واحدة للنهوض بالوطن
lebanon 24
28/04/2024 12:28:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:13 | 2024-04-28
05:08 | 2024-04-28
04:59 | 2024-04-28
04:32 | 2024-04-28
04:31 | 2024-04-28
04:30 | 2024-04-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24