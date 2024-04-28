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لبنان

عاجل.. العدو يستهدف محيط مدرسة في هذه البلدة الجنوبية

Lebanon 24
28-04-2024 | 04:54
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 أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الطيران الحربي الاسرائيلي، أغار اليوم الأحد، على بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل.



وعُلم ان الغارة استهدفت محيط مدرسة عيتا الشعب لجهة بلدة رميش.
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عيتا الشعب

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