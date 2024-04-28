"الجزيرة" عن "هآرتس": واشنطن ستفرض عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا" إذا لم يثبت الجيش الإسرائيلي أنه اتخذ إجراءات ضد تجاوزاتها بحق الفلسطينيين

Lebanon 24