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"الجزيرة" عن "هآرتس": واشنطن ستفرض عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا" إذا لم يثبت الجيش الإسرائيلي أنه اتخذ إجراءات ضد تجاوزاتها بحق الفلسطينيين

Lebanon 24
28-04-2024 | 05:58
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