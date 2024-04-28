Advertisement

أخبار عاجلة

إذاعة الجيش الإسرائيلي: وزير الدفاع الاسرائيلي يوقع على 5 مذكرات اعتقال إدارية بحق شبان يهود شاركوا في أعمال شغب وأحداث عنف ضد الفلسطينيين (الجزيرة)

Lebanon 24
28-04-2024 | 08:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الجزيرة" عن "هآرتس": واشنطن ستفرض عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا" إذا لم يثبت الجيش الإسرائيلي أنه اتخذ إجراءات ضد تجاوزاتها بحق الفلسطينيين
lebanon 24
28/04/2024 19:26:12 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: وزير الدفاع الإسرائيلي بحث مع كبار مسؤولي الجيش العقوبات المتوقعة على كتيبة نتسح يهودا
lebanon 24
28/04/2024 19:26:12 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزير الدفاع: المنظومة الدفاعية أنهت الاستعدادات للرد على أي سيناريو يتطور ضد إيران
lebanon 24
28/04/2024 19:26:12 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق النار على مسلح فلسطيني بعد رصده بالقرب من الحي اليهودي في الخليل في الضفة الغربية (الجزيرة)
lebanon 24
28/04/2024 19:26:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:26 | 2024-04-28
12:24 | 2024-04-28
12:23 | 2024-04-28
12:23 | 2024-04-28
12:10 | 2024-04-28
12:10 | 2024-04-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24