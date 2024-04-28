إذاعة الجيش الإسرائيلي: وزير الدفاع الاسرائيلي يوقع على 5 مذكرات اعتقال إدارية بحق شبان يهود شاركوا في أعمال شغب وأحداث عنف ضد الفلسطينيين (الجزيرة)

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