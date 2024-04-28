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منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: توافقت مع وزير الخارجية المصري على ضرورة وصول المساعدات لغزة واتخاذ خطوات جادة لتنفيذ حل الدولتين (الجزيرة)

Lebanon 24
28-04-2024 | 09:55
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