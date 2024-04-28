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مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض: إسرائيل طمأنت واشنطن بأنها لن تدخل رفح حتى يتسنى لنا طرح رؤانا ومخاوفنا (الحرة)

Lebanon 24
28-04-2024 | 09:59
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