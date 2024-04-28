رئيس الحكومة خلال استقباله سيجورنيه: نقدّر لفرنسا وقوفها الدائم الى جانب لبنان ودعمها له ونثمن الجهد الكبير للرئيس ايمانويل ماكرون لحماية لبنان

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