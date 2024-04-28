ميقاتي: المبادرة الفرنسية اطار عملي لتطبيق القرار الدولي الرقم 1701 الذي يتمسك لبنان بتطبيقه كاملا مع المطالبة بالتزام اسرائيل بتنفيذه ووقف عدوانها المدمّر على جنوب لبنان

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