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ميقاتي: المبادرة الفرنسية اطار عملي لتطبيق القرار الدولي الرقم 1701 الذي يتمسك لبنان بتطبيقه كاملا مع المطالبة بالتزام اسرائيل بتنفيذه ووقف عدوانها المدمّر على جنوب لبنان
Lebanon 24
28-04-2024
|
10:34
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28/04/2024 19:27:12
28/04/2024 19:27:12
Lebanon 24
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