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ميقاتي: نناشد فرنسا والدول الأوروبية دعم لبنان من أجل التوصل إلى حل لأزمة النازحين السوريين

Lebanon 24
28-04-2024 | 10:36
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ميقاتي: قمت بزيارة الى باريس واجتمعت بماكرون وبحثنا الوضع في الجنوب وملف النازحين السوريين وانتخابات الرئاسة ومساعدة الجيش وكانت اجواء الاجتماع ايجابية وهناك تفهم لما طرحناه وسيعقد قريبا مؤتمر لدعم الجيش بدعوة من ايطاليا وفرنسا
lebanon 24
28/04/2024 19:27:22 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: في ملف النازحين السوريين هناك زخم لمعالجة هذا الموضوع بطريقة تؤكد احترامنا لحقوق الانسان وهدفنا حتما ليس تعريض احد للخطر بل حماية وطننا وتطبيق القوانين المرعية الاجراء على جميع المقيمين على الاراضي اللبنانية كافة
lebanon 24
28/04/2024 19:27:22 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون أمام ميقاتي: سنقدم المساعدة في حل مشكلة النازحين السوريين في لبنان على مستوى الإتحاد الأوروبي
lebanon 24
28/04/2024 19:27:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس القبرصي خلال لقائه الرئيس ميقاتي: نشدد على أهمية إيجاد حل شامل ومستدام لأزمة النازحين السوريين
lebanon 24
28/04/2024 19:27:22 Lebanon 24 Lebanon 24
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