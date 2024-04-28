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القناة 12 الإسرائيلية: 30 جنديا من الاحتياط يرفضون أوامر الاستعداد لعملية رفح بسبب عجزهم عن مواصلة القتال

Lebanon 24
28-04-2024 | 11:01
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