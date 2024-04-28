Advertisement

أخبار عاجلة

سيجورنيه: ما يحصل يشكل منعطفا خطيرا على الجميع

Lebanon 24
28-04-2024 | 11:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير المالية الإسرائيلي: المقترح المصري لصفقة التبادل يشكل خنوعا إسرائيليا خطيرا وانتصارا كارثيا لحماس
lebanon 24
28/04/2024 22:21:02 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: نقص الكهرباء في مستشفى كمال عدوان في غزة يشكل تهديدا خطيرا على حياة المرضى (الشرق)
lebanon 24
28/04/2024 22:21:02 Lebanon 24 Lebanon 24
سيجورنيه من قصر الصنوبر: أولوية فرنسا هي الحفاظ على لبنان ودعمه
lebanon 24
28/04/2024 22:21:02 Lebanon 24 Lebanon 24
سيجورنيه: فرنسا ستستمع لجميع الأطراف ونحن نعمل ونسعى للسلام إلا أن هذا الأمر يحتاج لجهود دبلوماسية وما التمسته من الأطراف اللبنانية يشير إلى أننا نسير على الطريق الصحيح
lebanon 24
28/04/2024 22:21:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:20 | 2024-04-28
15:16 | 2024-04-28
15:00 | 2024-04-28
14:18 | 2024-04-28
14:17 | 2024-04-28
14:00 | 2024-04-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24